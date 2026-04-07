El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 47% por la mañana y aumentando hasta un 95% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en las horas de la tarde. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm hacia el final del día. Las tormentas también son una posibilidad, con un 85% de probabilidad de que se produzcan en el mismo periodo.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera y contribuir a la formación de tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán a unos 15 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 20:46, marcando el final de un día que, aunque comenzará tranquilo, podría transformarse en un periodo de inestabilidad climática.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.