El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 56% al 61%, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 24 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en algunas áreas.

El viento, que soplará predominantemente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Las ráfagas máximas se prevén en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el viento sople con fuerza, alcanzando hasta 55 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean un tanto incómodas, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían intermitentemente afectar la visibilidad. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 20 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta un 70% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 14 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de tormentas y lluvias, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones meteorológicas cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.