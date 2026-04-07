El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, se espera un tiempo variado en Linares, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nublado conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% en la noche. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la temperatura se mantendrá estable, con un ligero aumento en las horas centrales, alcanzando hasta 28 grados en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 1 mm, lo que sugiere que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de inestabilidad que podrían generar chubascos breves.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h provenientes del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las ráfagas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará parcialmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de 17 grados . La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la posible lluvia en la tarde.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes altas y cubiertas, temperaturas agradables durante el día y un aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las nubes y la inestabilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.