El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Lepe, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. En particular, se espera que la humedad alcance su punto más bajo en torno a las 17:00 horas, con un 61%.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que habrá lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante la mañana y la tarde. A partir de las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

El viento soplará mayormente del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 36 km/h, siendo más intensas en la tarde.

En resumen, los habitantes de Lepe deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero frescas, y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento y nubosidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.