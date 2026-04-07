El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, el tiempo en Lebrija se presenta mayormente cubierto, con una notable variabilidad en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, donde se espera que la nubosidad disminuya a un estado poco nuboso en algunos momentos. Sin embargo, a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo mayormente cubierto nuevamente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, alcanzando un pico de 22 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, situándose en torno a los 19 grados. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa aumentará a lo largo del día, alcanzando niveles del 90% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las primeras horas y un incremento a 3 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desarrollo, especialmente en la tarde.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.