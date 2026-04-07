El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 34% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén nubes altas y un aumento en la probabilidad de tormentas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanzará un 95%. Durante este periodo, se anticipa que la temperatura máxima se sitúe en torno a los 27 grados , lo que podría generar condiciones propicias para la formación de tormentas.

Las rachas de viento también serán un factor a tener en cuenta. Se espera que el viento sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el ambiente, especialmente durante las tormentas.

En cuanto a la precipitación, se estima que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas de mayor actividad tormentosa. Sin embargo, la presencia de tormentas podría generar momentos de intensa actividad eléctrica, lo que se debe tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con un cielo que pasará de cubierto a poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 17 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 71% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.