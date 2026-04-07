El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose en torno al 94% durante la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la nubosidad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 37 km/h, con rachas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que sumado a la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la tarde, aumentando a un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 65% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la tarde, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque se espera que disminuyan ligeramente en intensidad.

Es recomendable que los habitantes y visitantes de Isla Cristina se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el viento y la lluvia. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es importante abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.