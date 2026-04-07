El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas y que podrían aumentar ligeramente hacia la tarde, alcanzando hasta 1 mm en total. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 58% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 75% durante la tarde. Las ráfagas de viento pueden ser especialmente fuertes, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 13 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que continúe la posibilidad de tormentas aisladas.

Los ciudadanos de Huelva deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo. Se aconseja llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de alta humedad, temperaturas moderadas y viento fuerte podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es recomendable vestirse en capas y mantenerse hidratado.

En resumen, hoy en Huelva se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento fuerte del sur. La población debe estar alerta ante posibles tormentas y cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.