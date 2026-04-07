El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, antes de volver a bajar hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y aumentando hasta un 85% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que se espera un evento de lluvia moderada.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 70% de probabilidad de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría traer consigo ráfagas de viento y descargas eléctricas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 33 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inclemencia durante las horas de lluvia.

A lo largo de la mañana, el viento será más suave, con velocidades de hasta 18 km/h, pero se intensificará a medida que el día avance. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las condiciones del cielo se mantendrán cubiertas durante la mayor parte del día, con algunas posibles aclaraciones hacia la noche, aunque las probabilidades de lluvia persistirán.

Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente en la tarde, cuando se prevén las lluvias más intensas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 13 grados , lo que marcará el final de un día fresco y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.