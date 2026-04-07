El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Écija se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente a partir de la tarde. Las probabilidades de lluvia alcanzan un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.7 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría generar momentos de incomodidad para quienes se encuentren en la calle.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. La dirección del viento, combinada con la nubosidad, podría generar un ambiente algo inestable, propenso a tormentas aisladas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 83% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación de frescura se intensifique, especialmente durante las horas de lluvia. Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y las condiciones del viento.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvia por la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para la lluvia si se planea salir. Mantenerse informado sobre las actualizaciones del tiempo será clave para navegar este día variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.