El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de abril de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.
La temperatura en la localidad oscilará entre los 13 y los 24 grados , siendo más cálida en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 17 grados, que irán aumentando hasta alcanzar los 24 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados por la noche.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 87% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este aumento en la humedad se verá acompañado de vientos que soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 34 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 51 km/h en las horas más activas del día.
A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:52. Las condiciones meteorológicas podrían generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones del tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.
En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas variables y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Es un día que invita a buscar refugio y disfrutar de actividades en interiores, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.