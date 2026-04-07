El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad y dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto en la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 1 mm hacia el final de la jornada. Sin embargo, es importante destacar que existe un alto riesgo de tormentas, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en ese mismo período.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que se presenten nubes altas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:47, momento en el cual la nubosidad podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque la visibilidad podría verse afectada por la lluvia.

Es recomendable que los cordobeses se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, evitando salir a la calle durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.