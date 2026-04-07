El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será notable, comenzando en un 63% y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos de hasta el 90% en las horas de la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su máximo alrededor de las 11:00 horas, con un valor de 22 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender, llegando a los 13 grados hacia el final del día. Este descenso se verá acompañado por un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se prevé que sea del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más críticas.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 52 km/h en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar condiciones inestables en la región. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00 horas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con un tiempo fresco y ventoso, ideal para actividades en interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.