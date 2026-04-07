El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, se espera en Cartaya un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a intervalos nubosos y, posteriormente, a un aumento en la nubosidad que podría traer consigo lluvias escasas.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados , con una ligera subida a 14 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la temperatura podría llegar a los 19 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y el viento.

El viento soplará predominantemente del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en la tarde, cuando se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también experimentará un aumento, llegando al 100% en las últimas horas del día, lo que podría contribuir a la formación de niebla o brumas en la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% entre las 8:00 y las 14:00 horas, y del 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que los habitantes de Cartaya deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles tormentas eléctricas.

El ocaso se producirá a las 20:56 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un panorama más inestable y húmedo. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.