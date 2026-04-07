El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados durante la tarde, lo que podría generar condiciones propicias para la formación de tormentas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.5 mm, aunque la mayor parte de la lluvia será ligera.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar ráfagas más fuertes, especialmente durante las tormentas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a los 54 km/h en las horas pico, lo que podría causar cierta incomodidad y afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 90% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los ciudadanos de Carmona deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 13 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 83% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, hoy en Carmona se anticipa un día mayormente cubierto con altas probabilidades de tormentas y lluvias, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.