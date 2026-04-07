El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando hasta un 85% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 2 mm, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, con un 80% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 52 km/h desde el sur durante las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, hoy en Camas se anticipa un día cubierto, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.