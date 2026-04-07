El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto a lo largo del día, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será intensa, con descripciones que varían desde "cubierto" hasta "muy nuboso" en diferentes periodos. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén condiciones de "cubierto con tormenta y lluvia escasa".

La temperatura oscilará entre los 15 y 26 grados , comenzando con un fresco de 16 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. A medida que el día avance, se notará un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 24 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando hasta un 92% en la noche.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras horas del día se mantendrán secas, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 75% de que se produzcan lluvias, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con valores que rondan los 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y aumentando a 1 mm hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará predominantemente del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 15% en las primeras horas del día y aumentando hasta un 80% en la tarde, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se desarrolle el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.