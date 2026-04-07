El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad densa. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa que se mantendrá en torno al 50%.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Las condiciones de tormenta también son posibles, con un 70% de probabilidad de tormentas en el mismo periodo, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y afectar actividades al aire libre. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la humedad relativa aumentará, alcanzando picos del 79% hacia la noche, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, que se producirá a las 20:51, llevando a un ambiente más fresco durante la noche, con mínimas que rondarán los 14 grados.

Es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de nubosidad, posibilidad de tormentas y viento fuerte sugiere que es un día para estar atentos a los cambios en el tiempo y tomar precauciones adecuadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.