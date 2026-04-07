El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con una humedad relativa que rondará el 62%. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados por la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán más intensas en la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas pico. Además, existe un 80% de probabilidad de tormenta durante este mismo periodo, lo que sugiere que podrían presentarse condiciones de tiempo severo, aunque no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 21 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a 14 grados hacia el final del día, con una humedad que aumentará, alcanzando hasta el 88% en las horas nocturnas.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente nublado con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.