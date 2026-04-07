El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con periodos de cielo cubierto que podrían limitar la entrada de luz solar directa. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitaciones aumente considerablemente, alcanzando un 85% en su punto más alto. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 50% durante gran parte del día.

La humedad relativa comenzará en un 32% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% hacia la noche. Esto, junto con la nubosidad, podría generar un ambiente algo pesado y húmedo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:44 horas, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. Los habitantes de Bailén deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.