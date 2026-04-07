El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, que darán paso a un ambiente nuboso durante la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, y posteriormente, se espera un cielo completamente cubierto.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo a 14 grados en las horas más frías. La temperatura comenzará a aumentar hacia el mediodía, alcanzando los 24 grados, y se mantendrá en torno a los 22 grados durante la tarde.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% en la noche. Este aumento en la humedad, combinado con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde. Aunque las primeras horas del día se mantendrán secas, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 70%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que sugiere que se espera una lluvia escasa pero persistente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero en descenso, y una alta probabilidad de lluvias en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de la jornada con precaución ante el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.