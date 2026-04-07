El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse alterada por la presencia del viento.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. El viento soplará predominantemente del sureste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca en ciertos momentos, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

A lo largo del día, existe una probabilidad significativa de precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se eleva hasta un 90%. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm hacia el final de la jornada. Esto se debe a la presencia de un sistema de tormentas que se aproxima, lo que podría traer consigo no solo lluvia, sino también tormentas eléctricas, aunque la intensidad de estas será moderada.

La visibilidad podría verse afectada durante los episodios de lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. Las condiciones del cielo se mantendrán cubiertas hasta el ocaso, que se espera para las 20:45, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas, pero con un alto potencial de lluvias y tormentas en la tarde. Es aconsejable que los residentes se preparen para cambios en el tiempo y mantengan un paraguas a mano, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.