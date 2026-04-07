El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Ayamonte se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 19 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 19 grados durante la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, sobre todo en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado de hasta 0.3 mm en las horas de la mañana y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia durante la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos en este intervalo. La posibilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00.

El viento soplará desde el este y sureste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 53 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los habitantes de Ayamonte disfruten de un cielo estrellado. Sin embargo, es recomendable estar preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día, especialmente en lo que respecta a las lluvias y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.