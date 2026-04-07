El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 0.6 mm en la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 18 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más avanzadas del día. La combinación de viento y humedad, que alcanzará niveles del 65% en la tarde, puede generar una sensación de incomodidad para algunos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga alta durante todo el día, alcanzando picos del 87% en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:50, momento en el que la temperatura comenzará a bajar de manera más pronunciada.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea diferente a la esperada. Es un día ideal para actividades en interiores o para llevar un abrigo ligero y un paraguas si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.