El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados , que descenderá ligeramente a 16 grados en la primera parte del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando un 54% en las horas de la tarde.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos del este, que soplarán con una velocidad de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es. En la tarde, la temperatura podría repuntar ligeramente, llegando a los 29 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en las primeras horas, pero aumentan significativamente a partir de la tarde. Se prevé una probabilidad de lluvia del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una precipitación estimada de 0.1 mm, lo que indica que podría haber chubascos ligeros. La posibilidad de tormentas también es alta, con un 75% de probabilidad en el mismo intervalo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

La visibilidad se mantendrá adecuada durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la lluvia en la tarde. Los vientos, que serán predominantes del este, alcanzarán rachas de hasta 33 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará parcialmente, y la temperatura descenderá a 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 87%. La puesta de sol se producirá a las 20:45, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos nublados, podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de un tiempo más templado y despejado hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.