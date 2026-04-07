El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipan acumulaciones de hasta 0.3 mm, lo que indica que aunque las lluvias serán ligeras, podrían ser persistentes. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad hasta las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Almonte deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 50 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 75% de probabilidad de tormentas entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría resultar en tormentas aisladas que, aunque no se espera que sean severas, podrían acompañarse de descargas eléctricas. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero no se descartan chubascos ocasionales hasta el final de la jornada.

Los amaneceres en Almonte serán especialmente hermosos, con el orto previsto a las 08:02, mientras que el ocaso se producirá a las 20:54, ofreciendo un largo día de luz, aunque con un cielo mayormente cubierto. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.