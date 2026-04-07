El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad irá en aumento, y se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en varias horas, y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Aljaraque necesiten paraguas durante este periodo.

El viento soplará del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 53 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 19 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, y se espera que las lluvias se intensifiquen ligeramente, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85% en la tarde y subiendo a 100% en la noche.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas centrales del día y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.