El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la entrada de luz solar y dar lugar a una sensación de frescura. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 17 grados en la mañana y alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que llegue a los 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 15:00 horas y bajando a 19 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando picos de hasta el 88% en las horas de la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir de las 14:00 horas se espera un 100% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Las lluvias se intensificarán hacia la tarde y la noche, con valores de precipitación que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que los residentes de La Algaba deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas y lluvias intensas.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles condiciones adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.