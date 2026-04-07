El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubosidad y momentos de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, antes de estabilizarse en torno a los 21 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando hasta un 69% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación se incrementará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 42 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar condiciones inestables, propensas a tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría llevar a que se produzcan chubascos intensos en cortos periodos de tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad será menor. Los ciudadanos de Alcalá la Real deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas que podrían afectar actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas a medida que avance la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante tomar precauciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.