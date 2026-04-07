El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, antes de caer nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando hasta un 88% hacia la noche. Esto, combinado con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intensa.

Los vientos soplarán predominantemente del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar incomodidad y afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades en espacios abiertos.

A lo largo de la jornada, se prevé que las tormentas sean acompañadas de lluvias escasas, aunque en algunos momentos podrían intensificarse. Las primeras lluvias ligeras se anticipan alrededor de las 08:00, con un incremento en la intensidad hacia la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede causar charcos y resbalones en las calles.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados , alta humedad y una probabilidad significativa de tormentas y lluvias. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.