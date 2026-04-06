El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 6 de abril de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 26 grados, ofreciendo un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 24% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 36% hacia las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando los 6 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día, llegando a ráfagas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con un cielo que podría tornarse muy nuboso, aunque sin afectar la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento al 20% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se espera que esto se materialice en condiciones adversas.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.