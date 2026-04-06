El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas agradables que alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a primera hora, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento gradual.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y alcanzando un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en la tarde, especialmente en áreas abiertas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide aplicar protector solar y mantenerse hidratado mientras aprovecha el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.