El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. La temperatura inicial rondará los 16 grados , con una ligera brisa del sur que alcanzará los 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 39%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y cómodo.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la velocidad del viento, que podría llegar a los 21 km/h desde el sur. A pesar de la presencia de nubes altas, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y hacia las 8 de la noche se espera que se sitúe en torno a los 24 grados. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 49%, lo que podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa. Sin embargo, el viento seguirá soplando de manera constante, lo que ayudará a mitigar el calor.

La puesta de sol está programada para las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. A medida que avance la noche, las temperaturas continuarán bajando, y se espera que a medianoche se sitúen en torno a los 16 grados. La brisa del sur se mantendrá, aunque con una velocidad más moderada.

En resumen, el día en Úbeda se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo que, aunque con algunas nubes altas, permitirá disfrutar de un día luminoso, los habitantes de Úbeda podrán aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.