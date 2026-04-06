El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 36% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo seguirá despejado, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados a las 10 de la mañana y 22 grados a las 11. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 40%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé un aumento en la nubosidad. A las 1 de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 27 grados, lo que podría hacer que algunos busquen sombra o refrescos.

Durante la tarde, especialmente entre las 2 y las 4, se espera un cielo más nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 26 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad hasta las 8 de la tarde, pero se incrementa ligeramente a un 25% entre las 2 y las 4 de la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormenta es similar, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar algún fenómeno aislado.

A medida que se acerca la noche, el cielo se cubrirá más, alcanzando un estado cubierto entre las 6 y las 8 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados a las 7 de la tarde. La humedad aumentará, alcanzando un 34% a las 5 de la tarde y un 40% hacia el final del día. El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más ventosas de la tarde.

El ocaso se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco. En resumen, se prevé un día variado en Tomares, ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de sol, pero con la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.