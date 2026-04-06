El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 9 y 50 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde. El viento soplará principalmente del sur y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas más fuertes se esperan entre las 3 y las 5 de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:51, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar.

En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.