El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 38-39%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas de hasta 23 grados . La brisa será moderada, con vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea aún más placentera. La probabilidad de precipitación es nula durante estas horas, lo que significa que no se esperan lluvias.

Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. Desde las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 28 grados . La humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 23% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con un 50% de probabilidad de tormentas entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que a las 8 de la noche se sitúen en torno a los 21 grados . Los vientos cambiarán de dirección, soplando del suroeste con velocidades que podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en La Rinconada comenzará con un tiempo ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que avance la tarde, ya que la posibilidad de tormentas podría afectar los planes. La combinación de temperaturas agradables y un cielo que pasará de despejado a cubierto sugiere que será un día dinámico en términos meteorológicos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.