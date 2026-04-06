El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 13°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28°C en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que favorecerá un ambiente seco y cómodo.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22°C hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:46, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. La brisa del sureste continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

Es importante recordar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. En resumen, Puente Genil disfrutará de un día primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.