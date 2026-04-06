El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 07:54. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 12 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00, donde se prevé que el termómetro marque hasta 28 grados. Este incremento en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la nubosidad, aunque el cielo seguirá predominando mayormente despejado. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 40% al 50%.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, no será suficiente para alterar significativamente las condiciones climáticas, manteniendo un ambiente estable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba disfruten de un día soleado y seco, propicio para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.

Hacia la tarde y la noche, el cielo comenzará a mostrar un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:44, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su agradable clima primaveral.

En resumen, hoy en Priego de Córdoba se vivirá un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar del aire libre y de la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.