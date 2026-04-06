El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 26 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 22% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 29% hacia las 19:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que refuerza la idea de un día mayormente tranquilo y soleado.

El cielo se mantendrá despejado en la mañana, con algunas nubes altas apareciendo en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:47 horas.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.