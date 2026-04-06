El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 14 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y permitirá que la temperatura suba gradualmente. Para el mediodía, se anticipa que el termómetro marque alrededor de 22 grados, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 34%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 29 grados . Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 27 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes altas hacia el final de la tarde, sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día, lo que asegura un tiempo seco y estable.

El viento, que soplará desde el noreste, aumentará su intensidad a medida que avance la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a sureste hacia la noche, manteniendo velocidades moderadas.

Al caer la noche, la temperatura descenderá a unos 18 grados, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 20:48, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá en niveles cómodos, lo que hará que la noche sea agradable para pasear o disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, un día ideal para disfrutar de la primavera en Palma del Río.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.