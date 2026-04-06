El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 14°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 28°C. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y se mantiene baja a lo largo del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo mayormente despejado.

La noche traerá consigo un regreso a cielos despejados, con temperaturas que descenderán a los 21°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:50, marcando el final de un día que, aunque caluroso, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, se prevé un día agradable en Los Palacios y Villafranca, perfecto para disfrutar de la primavera en su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.