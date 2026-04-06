El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados a media mañana, y se mantendrá en torno a los 21 grados durante la tarde. La humedad relativa será baja, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto sugiere que la sensación térmica será bastante agradable, ideal para disfrutar de paseos o actividades en el exterior.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad. Aunque el cielo seguirá mayormente despejado, se comenzarán a presentar nubes altas y poco nubosas, especialmente hacia la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 26 grados a las 16:00 horas, antes de descender gradualmente hacia la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 25 y 58 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que esto no se materialice en precipitaciones significativas.

En resumen, Osuna disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes que aparecerán hacia la tarde. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.