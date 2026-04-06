El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 17 grados durante las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este incremento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 34%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 38 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Solo se registran ligeras probabilidades de tormenta en la tarde, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 10% en el periodo de 20:00 a 02:00. Sin embargo, estas cifras son bastante bajas, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

El viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará rachas de hasta 40 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento también contribuirá a la dispersión de nubes altas que podrían aparecer en la tarde, aunque no se espera que afecten significativamente la claridad del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:48. En resumen, se anticipa un día agradable y soleado en Morón de la Frontera, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.