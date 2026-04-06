El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, el sol brillará con fuerza, y las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 57%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 8 y 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 42 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad en el periodo de 20:00 a 22:00 horas, aunque las condiciones generales apuntan a que el día se mantendrá seco.

La puesta de sol se producirá a las 20:45, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. Este clima favorable invita a los habitantes de Montilla a disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.