El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 16 grados al inicio del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y bajando a un 40% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevé la llegada de nubes altas que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 55% en este periodo. Aunque las lluvias no serán intensas, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la dirección del viento cambie hacia el este y luego al sureste, aumentando su intensidad. En las horas de la tarde, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca y un ambiente algo ventoso.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, con un valor de 23 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 20 grados, y la humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 62% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor intensidad. Se aconseja a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias y el aumento del viento en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.