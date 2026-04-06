El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 13 grados entre las 02:00 y las 03:00, antes de estabilizarse en torno a los 12 grados hasta las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a los 28 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 54% a las 09:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 19% hacia las 19:00. Esto sugiere un ambiente seco y cálido durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre 7 y 23 km/h durante la mañana, aumentando a 40 km/h en la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 19:00, cuando se espera que el viento cambie a dirección suroeste. Esta brisa podría proporcionar un alivio agradable ante el calor de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:53 y el ocaso a las 20:43, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Martos experimentará un día cálido y mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.