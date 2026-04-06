El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 29% al 37%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 29 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas y un leve aumento al 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que cualquier chubasco sería muy aislado y poco probable.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 45 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A partir de las 18:00 horas, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad, lo que podría hacer que la tarde sea más ventosa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que refuerza la idea de que el día transcurrirá sin mayores contratiempos meteorológicos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Marchena estén atentos a cualquier cambio en las condiciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 20:48 horas, marcando el final de un día que, en general, se presenta como favorable para disfrutar de la primavera en Marchena. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.