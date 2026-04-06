El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados a las 09:00 horas, y posteriormente suba a 18 grados a las 10:00. Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% a las 00:00 horas y fluctuando entre el 21% y el 41% a lo largo del día. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo favorable.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un ligero aumento al 10% en las horas de la tarde, aunque no se anticipan eventos significativos. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 20:51, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Mairena del Aljarafe se prepara para un día espléndido, perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.