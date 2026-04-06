El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados a las 09:00 horas y suba hasta los 18 grados hacia las 10:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y bajando a un 34% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados a partir de las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso hacia la tarde. A las 15:00 horas, el cielo se tornará muy nuboso, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h hacia las 04:00 horas. A medida que el día avanza, se espera que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento al 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se prevén condiciones severas. La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 20:50 horas.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de nubosidad hacia la tarde y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.