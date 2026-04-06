El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 34%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:45. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para salir a cenar o pasear por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Los lucentinos pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.